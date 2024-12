Miał odgryźć żonie fragment ucha. Jest areszt dla 34-latka Miłosz Kuter 13.12.2024 14:43 Do tymczasowego aresztu trafił mężczyzna, który miał stosować przemoc domową wobec swojej żony. Pokrzywdzona trafiła do szpitala w związku z odgryzieniem jej przez męża fragmentu ucha. — Policjanci ustalili, że od ponad pół roku 34-latek często stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, znieważanie, grożenie, a także bicie kobiety i uniemożliwianie jej wyjścia z domu — przekazała Katarzyna Zych Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Mężczyzna aresztowany za przemoc wobec żony (autor: Policja Grodzisk)

Policjanci zostali wezwani na jedną z posesji w gminie Jaktorów w powiecie grodziskim, gdzie kobieta miała potrzebować pomocy. Jak ustalili funkcjonariusze, jej nietrzeźwy mąż wszczął awanturę, w czasie której odgryzł jej fragment ucha.

Po opatrzeniu rany, policjanci wezwali do zgłaszającej pomoc medyczną i przystąpili do zatrzymania jej męża. Kobieta została zabrana do szpitala.

Mężczyzna miał agresywnie zachowywać się wobec kobiety od kilku miesięcy. Katarzyna Zych Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim przekazała, w momencie zatrzymania był on pod wpływem alkoholu.

— Badanie trzeźwości zatrzymanego wykazało dwa promile alkoholu w jego organizmie. Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że od ponad pół roku 34-latek często stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, znieważanie, grożenie, a także bicie kobiety i uniemożliwianie jej wyjścia z domu — przekazała Zych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Żyrardowie. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Czytaj też: Tragiczny wypadek koło Gostynina. W miejscowości Skoki zginęły trzy osoby