Miał celowo potrącić autem sąsiada, potem zaatakować go tłuczkiem. Zarzuty dla 66-latka RDC 10.09.2024 20:39 Zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał mężczyzna zatrzymany przez grodziskich policjantów. 66-latek miał celowo potrącić autem znajomego jadącego na rowerze, a gdy ten spadł z jednośladu miał wyjść do niego z tłuczkiem do mięsa.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną (autor: Policja)

Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim poinformowała we wtorek, że dzielnicowy który jechał do innych zadań zauważył nietypową sytuację na drodze.

— Na ulicy zobaczył leżącego rowerzystę, a chwilę później wychodzącego z samochodu kierowcę z tłuczkiem do mięsa w ręku. Policjant natychmiast zareagował i wezwał na miejsce pomoc medyczną do rowerzysty oraz innych funkcjonariuszy. Na szczęście upadek z jednośladu zakończył się lekkimi obrażeniami — podała Zych.

Przekazała, że jak się potem okazało potrącenie rowerzysty nie było przypadkowe.

— Jego sprawcą był kierujący autem sąsiad, z którym był w długotrwałym konflikcie. Mężczyzna miał umyślnie uderzyć w niego samochodem, co doprowadziło do upadku. Kierowca trafił do policyjnej celi — poinformowała Zych.

66-latek usłyszał zarzut narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu i spowodowanie obrażeń ciała. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

