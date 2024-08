Uszkodzone płyty na cmentarzu wojennym w Garwolinie. Są zarzuty dla 32-latki RDC 09.08.2024 13:34 Policjanci zatrzymali 32-latkę, która uszkodziła pamiątkowe płyty na cmentarzu wojennym w Garwolinie. Kobieta namalowała na nich farbą różne napisy i rysunki. Wcześniej dopuściła się już podobnych przestępstw. – Nie widziała w swoim zachowaniu nic złego mówi Małgorzata Pychner z miejscowej policji.

Cmentarz Wojenny w Garwolinie (autor: Mapy Google)

32-letnia mieszkanka powiatu jeleniogórskiego przyznała się do uszkodzenia pamiątkowych tablic na cmentarzu wojennym w Garwolinie.

– Nie widziała jednak w swoim zachowaniu nic złego, bo jak tłumaczyła, nie napisała, ani nie namalowała niczego wulgarnego – przekazała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner.

Straty wyrządzone na szkodę Urzędu Miasta w Garwolinie oszacowano na tysiąc zł.

Kobiecie przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi do 5 lat więzienia. – Podejrzana będzie odpowiadać za swój czyn w warunkach recydywy, co oznacza, że kara może zostać zwiększona o połowę – zaznaczyła rzeczniczka.

Informację o uszkodzeniu pamiątkowych płyt na cmentarzu wojennym w Garwolinie policjanci otrzymali kilka dni temu.

Cmentarz, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne, wpisany jest do rejestru zabytków. Spoczywają tam m.in. żołnierze Wojska Polskiego z lat 1939 i 1944.

