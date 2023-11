Prof. Jerzy Bralczyk Honorowym Obywatelem Ciechanowa. „U siebie czuję się tutaj” RDC 30.11.2023 18:54 Wybitny polski językoznawca prof. Jerzy Bralczyk odebrał w czwartek tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa nadany przez radnych tego miasta. Podczas uroczystości powiedział o swoim rodzinnym mieście: to ważne, aby czuć się gdzieś u siebie. Ja u siebie czuję się tutaj.

Profesor Jerzy Bralczyk został Honorowym Obywatelem Ciechanowa (autor: UM Ciechanów)

Tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa wręczył prof. Jerzemu Bralczykowi prezydent miasta Krzysztof Kosiński – uroczystość odbyła się w czwartek podczas nadzwyczajnej sesji tamtejszych radnych.

Jak zapewnił prof. Bralczyk, nadany tytuł przyjmuje jako zobowiązanie wobec rodzinnego miasta. – Jeśli nawet nie dałem Ciechanowowi tyle, ile chciałbym czy mógłbym, to może jeszcze się uda – powiedział. Wspominając lata spędzone w Ciechanowie i dzieje rodzinne, związane także z okolicami tego miasta, podkreślił, że Ciechanów był właśnie tym centrum, tym miejscem, do którego się zmierzało, i do którego się odwoływało przez cały czas.

Nawiązując do więzi łączących go z miejscem urodzenia i lat szkolnych, prof. Bralczyk przyznał, że odwiedzając inne regiony Polski, czuje, że coś poznaje, natomiast w Ciechanowie – rozpoznaje. – To ważne, żeby czuć się gdzieś u siebie. Ja u siebie czuję się tutaj – powiedział o swym rodzinnym mieście.

Związki prof. Bralczyka z Ciechanowem

Prezydent Ciechanowa zwrócił uwagę, że wszystkie zasługi i tytuły są ważne, ale w osobie prof. Bralczyka mamy do czynienia przede wszystkim z człowiekiem serdecznym, pogodnym, życzliwym i otwartym. Podczas laudacji podkreślał silne związki prof. Bralczyka ze swym rodzinnym miastem, trwające po dziś dzień.

– Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Prosimy oczywiście o więcej – powiedział Kosiński, wręczając tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa podczas czwartkowej uroczystości w tamtejszym urzędzie miasta.

W informacji o życiu i dorobku prof. Jerzego Bralczyka ciechanowski samorząd przypomniał, że to wybitny polski językoznawca, polonista, popularyzator wiedzy o języku, specjalizujący się w języku mediów, reklamy i polityki, autor wielu słowników i publikacji, prowadzący także różne ogólnopolskie i regionalne dyktanda.

Biogram prof. Bralczyka

Prof. Bralczyk urodził się w Ciechanowie 23 maja 1947 r. Ukończył tam I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego. Doktoryzował się w 1973 r., a habilitował w 1986 r., tytuł profesorski uzyskał w 2000 r.

Przez wiele lat był członkiem prezydium i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego, jednocześnie wykładając na wielu uczelniach, jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet w Uppsali, w Szwecji.

Jak wspomniał ciechanowski urząd miasta, prof. Bralczyk został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1988 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998 r.) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2013 r.).

W swym rodzinnym mieście objął patronatem wiele cyklicznych wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez tamtejszy samorząd, jak również przez Szkołę Podstawową STO z Oddziałami Dwujęzycznymi – „Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”, które po raz ósmy odbędzie się 9 grudnia, przy czym w tym roku zgłosiła się tam rekordowa liczba ponad 160 uczestników.

Tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa posiada obecnie – wraz z prof. Jerzym Bralczykiem – 14 osób. Wśród nich są m.in. marszałek Józef Piłsudski, prezydent II RP Ignacy Mościcki, marszałek Edward Śmigły-Rydz, a także prof. Andrzej Rzepliński, reżyser Arkadiusz Gołębiewski oraz aktor Ignacy Gogolewski.

