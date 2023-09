Zamek w Ciechanowie ponownie z fosą? Takie plany mają władze Mazowsza Alicja Śmiecińska 16.09.2023 16:52 Odtworzenie fosy wokół zamku w Ciechanowie to ambitne plany władz Mazowsza. Pomysł forsuje marszałek Adam Struzik i dyrekcja Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Budowa przyniosłaby nie tylko efekt wizualny, ale też by była okazją do prac archeologicznych przy Zamku.

Przy Zamku w Ciechanowie zostanie odtworzona fosa? (autor: Wikipedia/1bumer, CC BY-SA 4.0)

- Najpierw trzeba przeprowadzić stosowne badania i ekspertyzy - informuje dyrektor placówki, Robert Kołakowski. - Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechnowie w dawnych czasach otaczała 18-metrowa fosa. Przywrócenie tej fosy z pewnością bardzo by uatrakcyjniło obiekt, natomiast wszelkie prace muszą być poprzedzone jeszcze analizami, ekspertyzami. Chodzi o zabezpieczenie obiektu na przyszłość - podkreśla.

Fosa powstałaby ze spiętrzenia rzeki Łydyni, która płynie nieopodal warowni.

- To też okazja dla archeologów, ziemia kryje na pewno jeszcze wiele skarbów - dodaje Kołakowski. - Budowa tej fosy by była świetną okazją do badania pod kątem archeologicznym całego terenu. Ziemia kryje tam wiele skarbów. Jeżeli to będzie możliwe to warto do tego pomysłu wrócić i go zrealizować - mówi.

Fosa przy zamku w Ciechanowie strzałem w dziesiątkę! Tak plany samorządu Mazowsza komentują mieszkańcy. Rozmawiała z nimi nasza reporterka, Alicja Śmiecińska.

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zbudowany został przez księcia Siemowita III w XIV wieku.

