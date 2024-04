Miała kilkukrotnie ugodzić męża nożem. 41-latka w areszcie

Podejrzana o usiłowanie zabójstwa w Ciechanowie 41-latka trafiła na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Kobieta miała zadać swojemu mężowi kilka ran nożem. 43-letni mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Jak przekazała nam miejscowa policja, w domu pary doszło do awantury.