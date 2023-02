Warszawa centralizuje poradnie specjalistyczne. Burmistrz Bielan: nie wierze w zapewnienia miasta Przemysław Paczkowski 15.02.2023 13:50 Chodzi o centralizację dzielnicowych poradni specjalistycznych. Na ostatniej sesji Rady Warszawy została przyjęta uchwała, która formalnie likwiduje placówki i przekazuje je pod kierownictwo stołecznego Centrum Wspierania Rodzin.



Specjalistyczne Poradnie Rodzinne w Warszawie zmienią właścicieli (autor: Mapy Google)

Miasto tłumaczy, że dla pacjentów nic się nie zmieni, placówki zostaną.

Burmistrz Bielan, Grzegorz Pietruczuk jest innego zdania. – Zmienia się ustawa. My nie będziemy już pracowali na ustawie o pomocy rodzinnej tylko będzie to ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Głównym zadaniem będzie dla tej poradni nie zajmowanie się tym szerokim katalogiem problemów, tylko i wyłącznie wydawania decyzji na bazie wystąpień sądu dotyczącej pieczy zastępczej – mówi Pietruczuk.

Z usług poradni na Bielanach korzystało ponad 1200 rodzin z czego połowa to rodziny mieszkające w dzielnicy.

Jak dodaje Pietruczuk, centralizacja poradni zawęzi pakiet usług dla pacjentów. – Ta decyzja Rady Warszawy uważam, że jest po prostu skandalem. My odwracamy system. My nic nowego nie budujemy. Nazwaliśmy te same jednostki nową nazwą ale za tym absolutnie nic nowego nie idzie, nie idzie nowa jakość, nowy pomysł na to. Wprost przeciwnie, zabieramy resztki systemu który gdzieś funkcjonuje no bo spróbujemy to zrobić zupełnie inaczej – dodaje Pietruczuk.

Uchwała dotyczyła również likwidacji poradni na Bemowie. Formalnie dzielnice utracą władze na placówkami w czerwcu. W marcu radni mają jeszcze zdecydować o przejęciu dzielnicowej placówki w Wawrze.

