Śmiertelny wypadek koło Żyrardowa. Nie żyje jedna osoba, policja szuka świadków RDC 17.07.2024 16:38 Tragiczny wypadek w Korytowie koło Żyrardowa. Samochód osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i dachował, po czym spłonął - podała żyrardowska policja. W aucie służby odnalazły zwęglone ciało jednej osoby. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków zdarzenia.

Zwęglone ciało w rozbitym aucie. Śmiertelny wypadek koło Żyrardowa (autor: Policja w Żyrardowie)

Do śmiertelnego wypadku doszło w Korytowie na ul. Głównej koło Żyrardowa. Doszło do niego ok. godz. 14:25.

Jak podała żyrardowska policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd osobowy z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i dachował po czym spłonął. „Niestety w pojedzie ujawniono zwęglone zwłoki jednej osoby” - dodała policja.

Służby apelują do świadków wypadku o zgłaszanie się.

– Świadków przedmiotowego zdarzenia prosimy o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pod numerem telefonu 47 70 58 100 lub 47 70 58 200 – mówi Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności zdarzenia.

Czytaj też: Tragiczny wypadek koło Ostrołęki. Ciężarówka przejechała 2-letnie dziecko