Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Wypadek pod Wyszkowem Wioleta Wramba 15.04.2025 19:57 Mężczyzna w szpitalu po wypadku w Anastazewie w powiecie wyszkowskim. 38-latek zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Do wyciągnięcia mężczyzny z samochodu strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.

Wypadek w Anastazewie (autor: mł. bryg. Piotr Warchoł/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie)

Groźny wypadek w Anastazewie w powiecie wyszkowskim. Kierowca zjechał z drogi i z impetem uderzył w drzewo. Do wyciągnięcia mężczyzny z samochodu strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych.

- W momencie przybycia pierwszych zastępów kierowca znajdował się w pojeździe. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do wykonania dostępu do poszkodowanego kierowcy - mówi rzecznik PSP w Wyszkowie st. kpt. Daniel Wachowski.

Za kierownicą siedział 38-letni mężczyzna - mieszkaniec powiatu wyszkowskiego.

- Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Z uwagi na to, że nie można było na miejscu sprawdzić jego stanu trzeźwości, została pobrana krew do badań - informuje nas mł. aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.



Do wypadku doszło przed godziną 18:00.

