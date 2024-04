Kości odnalezione na placu budowy w Wołominie

Kości niewiadomego pochodzenia odnaleziono na placu budowy w okolicach miejskiego ośrodka sportu w Wołominie. Do znaleziska doszło podczas prowadzonych w tym miejscu odwiertów geotermalnych. – Zostały one zabezpieczone do dalszych badań przez grupę dochodzeniowo-śledczą – potwierdza nam Monika Kaczyńska z miejscowej policji.