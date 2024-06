Więcej policji na przejazdach kolejowych. Ruszyła akcja „Bezpieczny piątek” Adam Abramiuk 14.06.2024 12:08 Dziś wzmożone policyjne kontrole na trasie Warszawa – Wołomin. Funkcjonariusze inaugurują akcję „Bezpieczny piątek”, która będzie odbywać się cykliczne do końca lipca. Policjanci zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pasażerów pociągów, kierowców i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych.

Policyjne kontrole na mazowieckich drogach (autor: KSP)

Mazowieccy policjanci rozpoczęli akcję „Bezpieczny piątek” na terenie powiatu wołomińskiego.

Kontrole są prowadzone na przejeździe kolejowym na trasie Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna i drodze wojewódzkiej nr 631 Warszawa – Modlin w Zielonce.

Policja podkreśla, że to tu często dochodzi do zdarzeń wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu.

Funkcjonariusze mają mierzyć prędkość, sprawdzać, czy kierowcy nie przejeżdżają na czerwonym oraz wyłapywać tych, co wjeżdżają na przejazd przy rozpoczętym opuszczaniu zapór lub gdy ich podnoszenie nie zostało ukończone.

