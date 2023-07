Wiadomo, kto przebuduje trasę z Zielonki do Wołomina. Wykonawca wybrany Adam Abramiuk 26.07.2023 08:48 Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 wybrany. To jedna z głównych tras do Wołomina - biegnąca przez Kobyłkę i Zielonkę. Przetarg ogłoszony w lutym kilkukrotnie był przesuwany ze względu na liczne pytania. Ostatecznie wybrana firma wykona prace za ponad 140 mln zł.

Wiadomo, kto przebuduje trasę z Zielonki do Wołomina. Wykonawca wybrany (autor: RDC)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał wykonawcę drogi wojewódzkiej nr 634 z Zielonki do Wołomina.

- Do 28 lipca jest czas na odwołania, jeżeli takie się nie pojawią, to niezwłocznie podpiszemy umowę - mówi Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. - Jak tylko podpiszemy umowę, to kilka dni później wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Tutaj nie mówiłabym o wakacjach. Jest też kwestia opracowania organizacji ruchu na czas budowy. To jest w gestii już wyłonionego wykonawcy. Myślę, że o faktycznym rozpoczęciu budowy w terenie możemy mówić tak w październiku - tłumaczy.



Inwestycja dotyczy pierwszego odcinka 10-kilometrowej trasy.

- W pierwszej kolejności przebudowany zostanie na odcinku 5 km od skrzyżowania z ulicą Orląt Lwowskich w Kobyłce do skrzyżowania ulicy 1 Maja i Niepodległości w Wołominie - wyjaśnia Monika Burdon.



W trakcie był także przetarg na kolejnej 5-kilometrowej trasy. Podobnie jak w pierwszym, wybranie wykonawcy się przedłuża. Obecnie planowane zakończenie drugiego postępowania wyznaczone jest na 14 sierpnia.

Czytaj też: Co z przebudową trasy z Zielonki do Wołomina? Oferty powyżej zakładanego budżetu