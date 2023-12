Wywiad wojskowy: rosną napięcia w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Niedziela 17 grudnia to 671. dzień wojny w Ukrainie. Rosną napięcia wśród personelu okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy; Ukraińcy są zmuszani do przyjęcia rosyjskich paszportów, a pracownicy z Rosji są sfrustrowani, bo opóźnia się termin ich powrotu do domu - informuje w niedzielę ukraiński wywiad wojskowy.