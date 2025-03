Atak na Sumy. Rannych prawie 90 osób, w tym 17 dzieci

Poniedziałek 24 marca to 1024. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjskie wojska okupacyjne uderzyły w Sumy na północnym wschodzie kraju ok. godz. 14 (13 czasu polskiego). Rada miejska podała, że rannych zostało 88 osób, w tym 17 dzieci. Ukraińskie koleje państwowe Ukrzaliznycia poinformowały w poniedziałek, że ich systemy internetowe zostały zaatakowane przez hakerów. Przewoźnik powiadomił, że doszło do awarii serwerów na dużą skalę i od niedzieli sprzedaż biletów online pozostaje niedostępna.