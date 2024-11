1000. dzień pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Przed pomnikiem Matki Ojczyzny zapłonęły świece RDC 19.11.2024 22:49 Tysiąc świec zapłonęło w Kijowie, przypominając światu, że we wtorek 19 listopada mija 1000 dni walki Ukrainy z bezpośrednią agresją wojskową Rosji. Hołd ofiarom rozpętanej przez Kreml wojny złożyli dyplomaci państw UE, w tym Polski.

Zapalenie 1000 zniczy w 1000. dzień pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę (autor: PAP/Vladyslav Musiienko)

„Ukraina pragnie w tym dniu pokazać światu, że jest jednością, że pamięta o wszystkich, którzy oddali życie w walce o naszą tożsamość. Pamięta o każdym mieście i wsi, która albo jest okupowana, albo została całkowicie starta z powierzchni ziemi. To wszystko jest historią jednego narodu i jednego państwa” – powiedział PAP historyk i publicysta Roman Kabaczij.

Świece zapłonęły przed pomnikiem Matki Ojczyzny, 102-metrowym monumentem, postawionym jeszcze w czasach sowieckich. Przedstawia on kobietę z mieczem i tarczą, która groźnie spogląda na wschód, tam gdzie jest Rosja. W ubiegłym roku sowiecki herb na tarczy zamieniono ukraińskim tryzubem.

Pomnik jest częścią Narodowego Muzeum II wojny światowej, które zorganizowało uroczystości. Obecny na nich minister kultury Mykoła Toczycki powiedział, że Ukraińcy już od 1000 dni pokazują „bohaterstwo, niezłomność i poświęcenie”.

„Walczymy o wolność. Aby Krym, Donieck, Ługańsk były razem z Karpatami i Kijowem. I żeby zwyciężyć, musimy być jednością” – zaapelował.

Szef ambasady RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz ocenił, że po 1000 dni wojny na pełną skalę Rosja nie zrozumiała, jakiej zbrodni dokonała oraz nie doceniła siły Ukrainy. „Tysiąc dni wojny, a Rosja wciąż nie pojęła rozmiaru swojej zbrodni i siły nieustępliwości Ukrainy na drodze do UE i NATO” – napisał na platformie X.

Łukasiewicz wraz z innymi dyplomatami państw unijnych złożyli we wtorek kwiaty pod ścianą pamięci ofiar rosyjskiej agresji przy Soborze Michajłowskim.

Widnieją na niej zdjęcia tych, którzy ginęli na wschodzie Ukrainy jeszcze od 2014 r., gdy Rosja za plecami tzw. separatystów wkroczyła do ukraińskiego Donbasu. 1000 dni temu Kreml otwarcie przysłał na Ukrainę regularną armię, która od tego czasu rujnuje okupowane terytoria.

Taka sama ruina czekałaby Europę, gdyby rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi pozwolono dotrzeć do granic UE – powiedział Kabaczij.

„Ukraina nie jest w swojej walce sama, bo jest częścią Europy i nigdzie z Europy nie zniknie. Jeśli zaś Putin podejdzie pod granice Unii Europejskiej, to dalej będzie to samo, co dziś w Donbasie: zagłada. Zniszczenie europejskiej cywilizacji” – uprzedził.

Prezydent Ukrainy: wykorzystamy możliwości uderzania bronią dalekiego zasięgu

„Teraz mamy ATACMS; to ukraińskie możliwości rażenia bronią dalekiego zasięgu, będziemy z tego korzystać” - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując medialne informacje, że ukraińskie siły po raz pierwszy wykorzystały amerykańskie pociski do zaatakowania terytorium Rosji.

Według portal RBK-Ukraina Ukraińcy uderzyli w obiekt militarny w okolicy położonego ok. 130 km od granicy z Ukrainą miasta Karaczew w obwodzie briańskim w Rosji.

We wtorek po południu rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że ukraińskie wojsko użyło ATACMS. Według resortu Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały nocą sześcioma takimi rakietami obiekt w obwodzie briańskim.

Zełenski powiedział też, że nadszedł czas, aby Niemcy wsparły ukraińskie możliwości ataków w głębi Rosji.

„Myślę, że po oświadczeniu Rosji na temat broni nuklearnej nadszedł również czas, aby Niemcy wydały odpowiednie decyzje” - powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie z premier Danii Mette Frederiksen.

