W Ukrainie program zajęć w nowym roku szkolnym będzie obejmował kurs obsługi dronów

Piątek, 1 września to 554. dzień wojny w Ukrainie. Program zajęć w nowym roku szkolnym we Lwowie będzie obejmował kurs obsługi dronów; jest to pilotażowy projekt, który, jeśli uzyska pozytywną ocenę, zostanie wprowadzony również w innych placówkach edukacyjnych w Ukrainie — powiadomił w piątek mer Lwowa Andrij Sadowy.