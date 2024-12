Ukraina gotowa do negocjacji z Rosją? Szef parlamentu: ale tylko na własnych warunkach

Czwartek 19 grudnia to 1030. dzień wojny w Ukrainie. Przewodniczący Rady Najwyższej poinformował, że Ukraina jest gotowa negocjować zakończenie wojny z Rosją, ale tylko na własnych warunkach. Rusłan Stefanczuk odniósł się do oświadczenia Władimira Putina o gotowości Rosji do rozmów.