Sześć ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału Kupiańska w obwodzie charkowskim

Sześcioro cywilów zginęło we wtorek w wyniku rosyjskiego ostrzału Kupiańska w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy; wszystkie ofiary śmiertelne to kierowcy i pasażerowie samochodów trafionych kierowaną bombą lotniczą - poinformował w środę szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow. Środa 20 września to 573. dzień wojny w Ukrainie.