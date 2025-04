Szef władz obwodu sumskiego odwołany ze stanowiska po śmierci cywilów w rosyjskim ostrzale

Wtorek 15 kwietnia to 1046. dzień wojny w Ukrainie. Rząd w Kijowie zgodził się na odwołanie Wołodymyra Artiucha ze stanowiska szefa administracji obwodu sumskiego, regionu na północy Ukrainy - przekazał we wtorek Taras Melnyczuk, przedstawiciel rady ministrów w parlamencie. W niedzielę w wyniku rosyjskiego ostrzału w Sumach zginęło co najmniej 35 osób, a 117 zostało rannych.