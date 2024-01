Rosyjskie ostrzały w obwodach donieckimi i chersońskim. Ranni cywile RDC 14.01.2024 18:16 Niedziela 14 stycznia to 690. dzień wojny w Ukrainie. Dwie osoby zostały ranne w obwodzie donieckim, a sześć – w obwodzie chersońskim, w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby – powiadomiły w niedzielę lokalne władze

Wojna w Ukrainie (autor: Донецька ОБР ТРО/ Володимир Зеленський/FB)

„W obwodzie donieckim w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 17 ostrzałów. Ranne są dwie osoby” – powiadomił szef władz regionu Wadym Fiłaszkin.

W wyniku ostrzałów uszkodzone zostały domy mieszkalne i infrastruktura cywilna w szeregu miejscowości.

Obwód chersoński był w sobotę ostrzeliwany 103 razy, a rannych jest sześć osób – powiadomił szef tamtejszych władz Ołeksandr Prokudin. Rosjanie prowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy, artylerii, wyrzutni wieloprowadnicowych, czołgów, dronów i samolotów. 28 pocisków skierowano na stolicę obwodu – Chersoń.

ISW: Rosjanie stosują broń chemiczną, łamiąc konwencję; w ostatnim czasie więcej przypadków

Rosyjskie wojska coraz częściej stosują broń chemiczną – granaty K-51 – pisze w niedzielę Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy wskazują, że jest to złamanie konwencji o broni chemicznej, której stroną jest Rosja.

„Od początku inwazji na pełną skalę wojska rosyjskie zastosowały broń chemiczną 626 razy, a od początku 2024 r. – nie mniej niż 51 razy” – pisze ISW.

Powołując się na ukraiński sztab generalny, amerykański Think Tank podaje, że obecnie Rosjanie stosują taki rodzaj broni nawet do 10 razy dziennie. Zazwyczaj wykorzystywane są zrzucane z dronów granty K-51, wypełnione drażniącym gazem CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl), który jest rodzajem gazu łzawiącego, używanego do rozpędzania zamieszek.

„Rosja jest stroną konwencji o zakazie broni chemicznej, która zabrania stosowania broni chemicznej w trakcie działań wojennych” – pisze ISW.

