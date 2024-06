Rosyjski atak na Krzywy Róg. Dziewięć ofiar śmiertelnych. Wzrasta liczba rannych

Środa 12 czerwca to 838. dzień wojny w Ukrainie. Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg w południowej Ukrainie, co najmniej 29 osób zostało rannych, w tym pięcioro dzieci - poinformowało w środę Biuro Prokuratora Generalnego na Telegramie.