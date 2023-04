Rosjanie zwiększyli intensywność ostrzałów Bachmutu

Wojska rosyjskie zwiększają liczbę ostrzałów lotniczych Bachmutu i aktywność artylerii ciężkiej, zmieniając to miasto w obwodzie donieckim w ruinę i próbując je zająć za wszelką cenę – oświadczył we wtorek dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski. Wtorek 18 kwietnia to 419. dzień wojny w Ukrainie.