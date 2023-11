Rosjanie zrzucili z drona ładunek wybuchowy na mieszkańca Berysławia, gdy wracał ze sklepu RDC 24.11.2023 22:23 Piątek 24 listopada to 638. dzień wojny w Ukrainie. Mieszkaniec Berysławia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy został ranny, gdy z rosyjskiego drona zrzucono na niego ładunek wybuchowy. Do ataku doszło, gdy mężczyzna szedł rano do domu ze sklepu - poinformowały w piątek na Facebooku władze regionu. Rosyjskie wojska okupacyjne na południu Ukrainy zniszczyły bibliotekę dziecięcą w Chersoniu, którą ostrzelały w piątek w godzinach porannych – poinformował szef władz wojskowych obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Mykola Kalyeniak)

Atakowana przez rosyjskie wojska Awdijiwka już jest prawie starta z powierzchni ziemi - powiedział w piątek Witalij Barabasz, mer tego miasta w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Jak dodał, zniszczenia w Awdijiwce są już większe niż te w Bachmucie.

"Niestety Awdijiwka już z wyglądu przybliża się do Marjinki. Przypominam, że Marjinka to miejscowość, w której już w zasadzie nic nie istnieje. Jest zniszczona do fundamentów. Nie ma tam ani jednego ocalałego budynku (...) I Awdijiwka zbliża się do tego" - powiedział mer, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.

Barabasz poinformował, że rosyjskie siły codziennie atakują miasto z artylerii, prowadząc dziesiątki zmasowanych ostrzałów. Prowadzone są też ataki lotnicze.

Zaznaczył, że rosyjska armia kieruje ogromne siły, żeby zdobyć Awdijiwkę.

W ostatnich tygodniach ukraińskie władze i media podkreślały, że obecne rosyjskie natarcie na miasto jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale i od 2014 roku, gdy wybuchły walki w Donbasie.(PAP)

Rosjanie zrzucili z drona ładunek wybuchowy na mieszkańca Berysławia, gdy wracał ze sklepu

Mieszkaniec Berysławia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy został ranny, gdy z rosyjskiego drona zrzucono na niego ładunek wybuchowy. Do ataku doszło, gdy mężczyzna szedł rano do domu ze sklepu - poinformowały w piątek na Facebooku władze regionu.

Poszkodowanym jest 45-letni mieszkaniec Berysławia. Prócz obrażeń od eksplozji ma złamaną rękę i uszkodzoną nogę - poinformowała administracja obwodowa.

Berysław leży na zachodnim brzegu Dniepru, w tej części obwodu chersońskiego, która przed rokiem została wyzwolona spod okupacji. Po inwazji rosyjskiej na Ukrainę miasto zajęli Rosjanie, a w listopadzie 2022 roku odbiły je siły ukraińskie. W ostatnich tygodniach wojska rosyjskie nasiliły ostrzały rejonu (powiatu) berysławskiego i innych obszarów obwodu chersońskiego kontrolowanych przez Kijów

Rosyjskie wojska ostrzelały bibliotekę dziecięcą w Chersoniu

Rosyjskie wojska okupacyjne na południu Ukrainy zniszczyły bibliotekę dziecięcą w Chersoniu, którą ostrzelały w piątek w godzinach porannych – poinformował szef władz wojskowych obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. W ciągu ostatniej doby na miasto spadło 91 pocisków.

"Barbarzyńcy zniszczyli chersoński księgozbiór, który przez lata cieszył najmłodszych i ich rodziców. Najważniejsze, że ludzie nie ucierpieli. A ściany na pewno odremontujemy!" – zapewnił Prokudin na Telegramie.

Urzędnik przekazał, że w ciągu ostatniej doby kontrolowana przez Ukrainę część obwodu chersońskiego została ostrzelana 119 razy. Na sam Chersoń spadło 91 pocisków.

"W związku z rosyjską agresją troje ludzi zginęło, a 11 – w tym dwoje dzieci – zostało rannych" – powiadomił Prokudin. Wcześniej władze ukraińskie informowały o śmierci trzech osób, które zginęły w następstwie ostrzału artyleryjskiego wsi Czornobajiwka pod Chersoniem.

Czytaj też: Trzy osoby zginęły w ostrzale miejscowości Czornobajiwka w obwodzie chersońskim