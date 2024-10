Rosjanie rozstrzelali 16 jeńców w obwodzie donieckim RDC 02.10.2024 22:58 Środa 2 października to 950. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze rozstrzelali 16 ukraińskich jeńców w pobliżu wiosek Mykołajiwka i Suchyj Jar w rejonie (powiecie) pokrowskim w obwodzie donieckim; to największy masowy mord popełniony na ukraińskich jeńcach na linii frontu - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Alena Solomonova)

Ukraińskie zgrupowanie operacyjno-strategiczne Chortyca potwierdziło w środę, że wycofane zostały wojska z Wuhłedaru w obwodzie donieckim, aby zachować życie żołnierzy, uratować sprzęt wojskowy i zająć pozycje do dalszych walk. Wuhłedar był jednym z ważniejszych celów atakowanych przez siły rosyjskie na wschodzie Ukrainy.

"Wyższe dowództwo wyraziło zgodę na przeprowadzenie manewru wycofania jednostek z Wuhłedaru w celu zachowania personelu i sprzętu wojskowego oraz zajęcia pozycji do dalszych operacji" - podkreślono w komunikacie zamieszczonym na Telegramie.

"Mimo poniesienia licznych strat w wyniku długotrwałych walk, wróg nie zrezygnował z próby zdobycia Wuhłedaru. Próbując za wszelką cenę przejąć kontrolę nad miastem, udało mu się wysłać rezerwy do przeprowadzenia ataków flankowych, które osłabiły obronę Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku działań wroga miastu groziło okrążenie" - czytamy w komunikacie.

We wtorek wieczorem ukraiński projekt map działań wojennych Deepstate przekazał, że rosyjska armia zajęła miasto Wuhłedar. Analitycy stwierdzili, że rosyjscy żołnierze opublikowali zdjęcia z flagami Rosji wywieszonymi w różnych częściach miasta.

Wuhłedar był broniony przez ukraińską 72. Brygadę Zmechanizowaną od prawie dwóch lat, czyli niemal od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji. Według ekspertów upadek Wuhłedaru nie powinien mieć wielkiego znaczenia dla sytuacji na froncie w Donbasie.

Rosyjscy żołnierze rozstrzelali 16 ukraińskich jeńców w pobliżu wiosek Mykołajiwka i Suchyj Jar w rejonie (powiecie) pokrowskim w obwodzie donieckim; to największy masowy mord popełniony na ukraińskich jeńcach na linii frontu - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

"W dniu 1 października 2024 r. na kanałach Telegramu pojawiły się informacje o prawdopodobnym zastrzeleniu 16 ukraińskich żołnierzy przez przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych. Według doniesień medialnych rosyjskie wojska okupacyjne popełniły kolejną zbrodnię wojenną w pobliżu wsi Mykołajiwka i Suchyj Jar w rejonie pokrowskim" - czytamy w komunikacie.

"Na wideo widać, jak pod kontrolą wroga schwytani żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy wyszli ze szkółki leśnej. Gdy ustawili się w szeregu, okupanci celowo otworzyli do nich ogień. Ranni, którzy dawali oznaki życia, zostali zabici z bliskiej odległości z broni automatycznej" - napisano.

W komunikacie podkreślono, że takie działania stanowią cyniczne i rażące naruszenie konwencji genewskich i kwalifikują się jako zbrodnia wojenna. Zgodnie z wytycznymi proceduralnymi Donieckiej Prokuratury Obwodowej wszczęto dochodzenie w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojny w połączeniu z umyślnym zabójstwem.

"Jest to największy znany przypadek egzekucji ukraińskich jeńców wojennych na linii frontu. Jest to kolejny dowód na to, że zabijanie i torturowanie jeńców nie jest przypadkiem, ale celową polityką rosyjskiego dowództwa wojskowego i politycznego" - stwierdził prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

