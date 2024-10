Wojska rosyjskie ostrzelały targ w centrum Chersonia, zginęło siedmiu cywilów

Wtorek 1 października to 949. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjska armia zajęła miasto Wuhłedar w obwodzie donieckim - poinformował we wtorek ukraiński projekt map działań wojennych, Deepstate. Rosyjskie wojska ostrzelały we wtorek rano targ w centrum Chersonia, na południu Ukrainy, zabijając siedmiu cywilów - poinformowała miejscowa prokuratura.