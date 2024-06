Wymiana jeńców wojennych po raz pierwszy z udziałem przedstawicieli władz Rosji RDC 26.06.2024 23:11 Środa 26 czerwca to 852. dzień wojny w Ukrainie. We wtorek po raz pierwszy z udziałem przedstawicieli biura rosyjskiego rzecznika praw obywatelskich odbyła się wymiana jeńców wojennych pomiędzy Ukrainą i Rosją – przekazał w środę rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

Wojna w Ukrainie (autor: Mykola Kalyeniak/PAP)

„Wczoraj, podczas wymiany jeńców wojennych, po raz pierwszy przybyli przedstawiciele rosyjskiego biura rzecznika praw obywatelskich, aby zarejestrować możliwe naruszenia praw człowieka” – przekazał w środę rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec.

Jak powiadomił, podczas wspólnej pracy przedstawiciele obu biur przeprowadzili rozmowy z uwolnionymi rosyjskimi i ukraińskimi jeńcami. – Byli rosyjscy jeńcy mówili o warunkach przetrzymywania. Dziękowali za pyszny chleb, opiekę medyczną, możliwość wykonywania telefonów do krewnych, korespondencję i ogólnie przestrzeganie Konwencji genewskich – przekonywał rzecznik.

– Z kolei uwolnieni ukraińscy obrońcy opisali warunki ich przetrzymywania, które nie były zgodne z Konwencjami genewskimi – przyznał Łubinec. Poinformował również, że walczące strony omówiły wiele zagadnień związanych z warunkami przetrzymywania cywilów i personelu wojskowego oraz kontynuacją wymiany listów przez jeńców.

– Strona rosyjska odnotowała zgłoszone naruszenia, więc mam nadzieję, że biuro rzecznika praw obywatelskich Rosji dołoży wszelkich starań, aby warunki przetrzymywania jeńców wojennych (w tym kraju) uległy poprawie i stały się zgodne z Konwencjami genewskimi – podkreślił rzecznik.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem na Telegramie, że kolejna wymiana jeńców z Federacją Rosyjską, zrealizowana za pośrednictwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, doprowadziła do powrotu 90 obywateli do ojczyzny.

