Przekroczone normy szkodliwych substancji po rosyjskim ostrzale w Tarnopolu

Wtorek 20 sierpnia to 907. dzień wojny w Ukrainie. Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93 - oświadczył we wtorek na antenie telewizji naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski. W Tarnopolu na zachodzie Ukrainy wybuch duży pożar paliwa i smarów, spowodowany rosyjskim ostrzałem.