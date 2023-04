Ponad 10 tys. przestępców wojennych zidentyfikowanych RDC 12.04.2023 22:42 Dzięki oprogramowaniu do rozpoznawania twarzy władze ukraińskie zidentyfikowały ponad 10 tys. przestępców wojennych. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku ukraińskie władze wszczęły łącznie 71015 postępowań karnych w sprawie przestępstw popełnionych w Ukrainie przez Rosjan. Środa 12 kwietnia to 413. dzień wojny.

Wojna w Ukrainie (autor: Mykola Kalyeniak/PAP)

Dzięki oprogramowaniu do rozpoznawania twarzy firmy Clearview AI zidentyfikowaliśmy ponad 10 tys. osób współwinnych zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan – poinformowała w środę Państwowa Służba Graniczna Ukrainy (DPSU).

Na Ukrainę przybył szef Clearview AI Hoan Ton-That. Spotkał się z dowództwem DPSU, o czym służba poinformowała na Telegramie. Omówiono dalszą współpracę i wykorzystanie oprogramowania firmy w codziennej pracy służby.

„Przy pomocy oprogramowania nasi pogranicznicy mogli zidentyfikować ponad 10 tys. osób. Są to osoby, które nielegalnie zabrały dzieci do Federacji Rosyjskiej, rosyjscy żołnierze, kolaboranci, zdrajcy itp.” – napisała służba.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku ukraińskie władze wszczęły łącznie 71015 postępowań karnych w sprawie przestępstw popełnionych wUkrainie przez Rosjan oraz ich ukraińskich kolaborantów – przypomniał portal Ukrinform.

Clearview AI to amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do rozpoznawania twarzy. Oprogramowanie to jest udostępniane przedsiębiorstwom, organom ścigania, uniwersytetom i osobom fizycznym. Algorytm dopasowuje twarze do bazy danych zawierającej ponad 20 miliardów obrazów znajdujących się w Internecie, w tym w sieciach społecznościowych.

Czytaj też: 15 masowych grobów w obwodzie kijowskim po rosyjskiej okupacji