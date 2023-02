„Nie było złudzeń, że wojna rozpoczęła się na dobre”. Dziennikarze RDC o 24 lutego 2022 roku Cyryl Skiba 25.02.2023 14:08 Sytuacja zmieniała się z minuty na minutę, każda informacja była na wagę złota. Wszystkie oczy były zwrócone na Wschód. Nasi dziennikarze wspominają tragiczny poranek 24 lutego 2022 roku, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę.

Dzienniakrze RDC o 24 lutego 2022 roku (autor: RDC)

Już kilka dni przed tym spływały depesze sygnalizujące, że dojdzie do eskalacji konfliktu, który trwa od 2014 roku.

- O poranku 24 lutego nie było już złudzeń, że wojna rozpoczęła się na dobre - wspomina autorka porannych wiadomości Natalia Rozbicka. - Kiedy już pojawiły się oficjalne komunikaty i oficjalne depesze, wiadomo było, że nie będzie to dzień taki, jak zwykle. To był tłusty czwartek, mieliśmy przygotowanych wiele materiałów dotyczących pączków, smakowitości i tradycji z nimi związanych, ale to zeszło absolutnie na dalszy plan - mówi.





Byliśmy świadkami ogromnego zrywu ludzi dobrych serc. Każdy chciał od razu pomagać.

- Pamiętam też media społecznościowe, które w jeden dzień, w jeden moment stały się centrum organizacji pomocy humanitarnej. Ludzie się skrzykiwali, kto ma jechać na granicę, kto ma wolny pokój i to było naprawdę poruszające. Tak samo, jak ciężka praca wolontariuszy ochotników na dworcach - opowiada.





Dziennikarz Radia dla Ciebie Cyryl Skiba mówi o tym, jak trudno było opanować łzy, myśląc o znajomych, których dotknął horror wojny. Trzeba było znaleźć dach nad głową dla Wiktorii i Maksyma.

- Zapamiętam ten dzień, jako pełny łez i smutku. Pisałem wtedy o świcie do mojego znajomego Andrieja, z którym nie miałem kontaktu od blisko 10 lat, pytając czy mogę mu jakoś pomóc. On odpisał bardzo szybko. Pytał, czy mogę znaleźć dach nad głową dla jego żony i synka. Pisał, że są właśnie na granicy i próbują przedostać się. On musi wracać do siebie pod Lwów. Zapamiętam te łzy, bo kompletnie nie potrafiłem sobie wtedy wyobrazić siebie w podobnej sytuacji. Swojej rodziny, gdybym musiał dla nich organizować jakiekolwiek wsparcie za granicą u kompletnie - tak naprawdę - obcych ludzi - wskazuje.

24 lutego 2022 roku o godzinie 4:55 czasu wschodnioeuropejskiego (5:55 czasu moskiewskiego, 3:55 czasu polskiego) Władimir Putin ogłosił decyzję o rozpoczęciu „specjalnej operacji wojskowej” we wschodniej Ukrainie. Rozpoczął się trwający już rok krwawy terror i okrutna inwazja na Ukrainę.

