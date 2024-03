Liczba ofiar śmiertelnych piątkowego rosyjskiego ostrzału Odessy wzrosła do 21

Sobota to 16 marca to 750. dzień wojny na Ukrainie. Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ostrzału budynku mieszkalnego w Odessie na południu Ukrainy, przeprowadzonego przez rosyjskie wojska; ponad 70 osób zostało rannych, stan zdrowia niektórych z nich jest ciężki - powiadomił w sobotę szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko.