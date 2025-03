Krytyczna sytuacja na granicy między obwodem kurskim w Rosji a obwodem sumskim RDC 07.03.2025 22:57 Piątek 7 marca to 1007. dzień wojny w Ukrainie. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy dokładają wszelkich starań, aby powstrzymać ataki rosyjskich wojsk; najbardziej krytyczna sytuacja panuje na granicy między obwodem kurskim na zachodzie Rosji a obwodem sumskim na północy Ukrainy - poinformował w piątek ukraiński projekt DeepState. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z czwartku na piątek zmasowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej Ukrainy.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA)

"Przeciwnik próbuje fizycznie odciąć logistykę. Obecnie najbardziej krytyczna sytuacja panuje na granicy obwodów kurskiego i sumskiego, gdzie trwają intensywne próby wywierania presji na pozycje ukraińskich wojsk" - napisał DeepState.

Zaznaczono, że w kierunku miejscowości Żurawka w obwodzie sumskim siłom ukraińskim udaje się w pewnym stopniu powstrzymywać przeciwnika, bez względu na podejmowane przez niego próby. Między Żurawką a miejscowością Noweńke Rosjanie mają sukces i próbują poruszać się wzdłuż zalesionych terenów, wkraczając na terytorium obwodu sumskiego. Ukraińcy prowadzą ostrzał i starają się nie puścić wrogich sił w głąb kraju.

Według DeepState w rejonie miejscowości Noweńke sytuacja jest najtrudniejsza. "Wróg koncentruje siły (...) i próbuje przemieszczać się w kierunku Basiwki (wieś w obwodzie sumskim), za którą otwiera się droga do przejścia granicznego +Sudża+. Jego celem jest fizyczne odcięcie logistyki prowadzącej z Junakiwki. Rosjanie mają przewagę liczebną, co stanowi dodatkowe wyzwanie" - zaznaczono w komunikacie.

"Wróg intensyfikuje działania na prawym skrzydle kurskiego zgrupowania wojsk Sił Obrony (Ukrainy) w rejonie wsi Kuryłowka aż do granicy państwowej z obwodem sumskim. Celem pozostaje uzyskanie dodatkowej kontroli nad logistyką, zarówno poprzez ostrzał, jak i fizyczne zajęcie" terenu - zauważył DeepState.

Zdaniem DeepState rosyjskie wojsko ma przewagę w bezzałogowych statkach powietrznych, zarówno rozpoznawczych, jak i uderzeniowych, przy czym najczęściej używane są drony FPV. "To one głównie prowadzą kontrolę ognia nad wszystkim, co porusza się +w+ lub +poza+ obwodem kurskim" - wyjaśniono.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w piątkowym komunikacie podał, że w obwodzie kurskim Ukraińcy odparli pięć ataków Rosjan, a kolejne pięć starć nadal trwa. "Przeciwnik od początku dnia przeprowadził 11 ataków lotniczych, zrzucono 16 kierowanych bomb lotniczych na pozycje naszych wojsk i miejscowości, a także przeprowadzono 185 ostrzałów artyleryjskich" - powiadomiło dowództwo w Telegramie.

Wcześniej w poniedziałek rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko przekazał, że rosyjskie wojska, operujące w obwodzie kurskim, próbują zbliżyć się do ukraińskiej granicy; przeciwnik usiłuje wkroczyć na terytorium Ukrainy, do obwodu sumskiego, aby odciąć szlaki logistyczne. Wojska ukraińskie operują na terenie obwodu kurskiego w Rosji od sierpnia 2024 roku.

Wojska rosyjskie zaatakowały 67 rakietami i 194 dronami

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z czwartku na piątek zmasowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej i gazowej Ukrainy; armia rosyjska użyła 67 rakiet oraz 194 dronów; 34 pociski i 100 bezzałogowców zostało zestrzelonych – powiadomiło dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych.

"Rosjanie dokonali zmasowanego ataku z użyciem różnego rodzaju pocisków rakietowych, wystrzeliwanych z powietrza, lądu i morza na obiekty infrastruktury krytycznej. Głównym celem uderzenia były zakłady produkcji gazu na Ukrainie" - przekazały Siły Powietrzne w Telegramie.

Rosja użyła do ataku 35 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-55, ośmiu rakiet manewrujących Kalibr, trzech pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23, czterech przeciwlotniczych rakiet kierowanych S-300, ośmiu kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze Ch-59/69 oraz 194 bezzałogowych samolotów szturmowych typu Shahed i dronów przynęt różnego typu.

Potwierdzono zestrzelenie 134 celów powietrznych: 25 pocisków Ch-101/Ch-55, ośmiu Kalibrów, jednego Ch-59/69 oraz 100 dronów.

Na skutek zastosowania środków walki elektronicznej unieszkodliwiono 86 rosyjskich bezzałogowców. Ponadto 10 rakiet, które nie zostały uwzględnione w statystykach zestrzeleń, nie trafiło w cele.

Po raz pierwszy w odpieraniu rosyjskiego zmasowanego ataku powietrznego brały udział francuskie myśliwce Mirage 2000, które przybyły do Ukrainy miesiąc temu. W operację zaangażowano także samoloty wielozadaniowe F-16.

