Kolejne ofiary ostrzałów w obwodach chersońskim i donieckim RDC 28.01.2023 15:33 W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim Ukrainy zginęły w ciągu ostatniej doby cztery osoby, a siedem zostało rannych; w obwodzie chersońskim odnotowano dwie ofiary śmiertelne i siedmiu rannych. Policja informuje o ponad 400 ciałach wymagających identyfikacji, tylko w obwodzie charkowskim. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o kolejnych skazanych na karę więzienia separatystach. Sobota to 339. dzień wojny w Ukrainie.

Sobota to 339. dzień wojny w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelensky/Facebook)

- W ciągu doby Rosjanie zabili cztery osoby, kolejne siedem zostało rannych - powiadomił szef administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

W rejonie Sołedaru zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne. W Bachmucie ranne są dwie osoby. Pod ostrzał trafiły domy mieszkańców i infrastruktura cywilna.

W obwodzie chersońskim na południu kraju doszło do 19 rosyjskich ostrzałów. Zginęły dwie osoby, siedem zostało rannych - przekazały władze obwodowe.

Sam Chersoń był ostrzeliwany pięciokrotnie – uszkodzone zostały domy mieszkalne i placówki medyczne.

Ponad 400 ciał do identyfikacji

Tylko w obwodzie charkowskim identyfikacji wymaga ponad 400 ciał ofiar rosyjskiej agresji, odnalezionych na wyzwolonych terenach – powiadomiła w sobotę ukraińska policja.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku policji, przekazano że prace ekspertów w celu identyfikacji ciał ofiar rosyjskiej agresji toczą się "każdego dnia".

W obwodzie charkowskim udało się zidentyfikować 199 ciał, odnalezionych w zbiorowych grobach, na ulicach, w budynkach, doraźnych miejscach pochówku. "Wśród nich są zakatowani, rozstrzelani" – zaznaczono.

"Zazwyczaj identyfikacja udaje się dzięki ekspertyzie genetycznej. Specjaliści kryminalistyki pobierają próbki DNA od krewnych i przy pomocy mobilnych laboratoriów przeprowadzają badania i szczegółowe analizy materiału genetycznego. Laboratoria te umożliwiają w ciągu 105 minut określić profil DNA zabitego i porównać go z próbkami rodziny" - wyjaśniono.

Kolejni skazani separatyści

O kolejnych skazanych na kary więzienia bojownikach, którzy uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie powiadomiła w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Wymierzono im kary pozbawienia wolności od 10 do 15 lat.

Mężczyźni walczyli w różnych formacjach zbrojnych po stronie Rosji na wschodzie i południu Ukrainy po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę inwazji rosyjskiej w lutym 2022 r. i "aktywnie uczestniczyli w szturmach na ukraińskie miejscowości" - poinformowała SBU w komunikacie.

Bojownicy trafili do niewoli w ubiegłym roku podczas ukraińskiej kontrofensywy.

- Wśród skazanych jest mężczyzna, który jeszcze w 2015 r. przybył do czasowo okupowanego Doniecka i dołączył do terrorystycznego zgrupowania Wostok – przekazała SBU. Po 24 lutego 2022 r. uczestniczył on w walkach w obwodzie donieckim Ukrainy w rejonie Piskow.

Drugi mężczyzna walczył na Zaporożu, był dowódcą pododdziału w ramach tzw. "ludowej milicji DRL", nielegalnej formacji utworzonej w okupowanym Donbasie pod kontrolą Rosji. Trzeci ze skazanych zajmował się remontowaniem i obsługą sprzętu wojskowego w formacjach zbrojnych kontrolowanych przez Rosję "separatystów".

Wszyscy trzej zostali skazani za zamach na integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, udział w organizacji terrorystycznej, walkę w nielegalnych formacjach zbrojnych. Jeden z nich – także za zdradę stanu.

Czytaj też: Kolejnych 10 osób zginęło na Ukrainie wskutek rosyjskich ostrzałów