Kancelaria prezydenta Ukrainy zapowiada spotkanie z zespołem prezydenta USA RDC 05.03.2025 22:54 Środa 5 marca to 1005. dzień wojny w Ukrainie. Zespoły prezydentów Ukrainy i USA, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, spotkają się w najbliższym czasie, by rozmawiać o bezpieczeństwie i skoordynować stanowiska w relacjach dwustronnych – powiadomił w środę wieczorem szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak poinformował, że zespoły prezydentów Ukrainy i USA, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, spotkają się w najbliższym czasie, by rozmawiać o bezpieczeństwie i skoordynować stanowiska w relacjach dwustronnych .

Urzędnik poinformował o tym po rozmowie telefonicznej z doradcą prezydenta Stanów Zjednocznych Mikem Waltzem.

„Omówiliśmy dalsze kroki w kierunku sprawiedliwego i trwałego pokoju. Wymieniliśmy również poglądy na temat kwestii bezpieczeństwa i koordynacji stanowisk w ramach dwustronnych stosunków między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi” – napisał Jermak w Telegramie.

„Uzgodniliśmy, że nasze zespoły spotkają się w najbliższym czasie, aby kontynuować tę ważną pracę” – dodał przedstawiciel Zełenskiego.

Podobne komunikaty Jermak opublikował wcześniej po rozmowach z Jonathanem Powellem, doradcą brytyjskiego premiera Keira Starmera ds. bezpieczeństwa narodowego oraz Emmanuelem Bonnem, doradcą dyplomatycznym prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. „Omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa i podejście do sprawiedliwego pokoju” – przekazał.

Jeszcze wcześniej w środę Jermak oświadczył, że jeśli Rosja naprawdę chce zakończenia wojny, powinna wstrzymać codzienne ostrzały jego kraju. „Rosja musi natychmiast zaprzestać codziennego ostrzeliwania Ukrainy, jeśli naprawdę chce zakończyć wojnę” – podkreślił.

We wtorek, po wstrzymaniu przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy, Zełenski poinformował, że "Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego (z USA) tak szybko, jak to możliwe, aby przybliżyć trwały pokój". Dodał następnie: "Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój". Wyraził także gotowość do podpisania z USA umowy w sprawie minerałów "w dowolnym momencie i w dowolnym dogodnym formacie".

Czytaj też: Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły obiekt wojsk rosyjskich w obwodzie kurskim, zabijając 30 żołnierzy