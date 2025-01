Zełenski: 25 osób powróciło do kraju z rosyjskiej niewoli RDC 15.01.2025 23:03 Środa 15 stycznia to 1057. dzień wojny w Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w środę o powrocie 25 ukraińskich cywilów i żołnierzy z rosyjskiej niewoli. Przywódca podkreślił, że wśród uwolnionych znaleźli się m.in. obrońcy kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu.

Ukraina sprowadziła 25 cywilów i żołnierzy z niewoli w Rosji (autor: STR/ EPA)

„Powrót naszych obywateli do domu jest czymś, nad czym Ukraina nieustannie pracuje. I nie zatrzymamy się, dopóki nie sprowadzimy wszystkich naszych ludzi. Dziś kolejnych 25 naszych obywateli wraca do domu w Ukrainie. Są to nasi wojskowi i cywile” – powiadomił Zełenski w Telegramie.

„Wśród nich są obrońcy Mariupola i Azowstalu, a także naszych obwodów charkowskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego. Chłopcy mają poważne obrażenia, choroby. Każdy z nich otrzyma niezbędną opiekę medyczną” – zadeklarował prezydent.

Sztab Koordynacyjny podał, że wśród powracających do ojczyzny jest także cywil schwytany w obwodzie kijowskim, a później nielegalnie przetrzymywany przez Rosjan. „Najmłodsza uwolniona osoba ma 24 lata. Najstarsza - 60 lat” – czytamy w komunikacie.

Jak powiadomiono, wśród rannych są osoby, które straciły wzrok, przeszły amputacje, a także doznały skomplikowanych ran postrzałowych i urazów spowodowanych wybuchami min.

Ukraińcy uwolnieni z niewoli cierpią m.in. na gruźlicę, schorzenia onkologiczne i gangrenę, co wyraźnie wskazuje na warunki, w jakich muszą żyć nasi ludzie w Rosji – zaalarmował sztab.

