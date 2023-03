Zmiany na PKP. Trasa Radom – Warszawa bez dwóch stacji w centrum stolicy [SPRAWDŹ] RDC 13.03.2023 06:23 Od niedzieli 12 marca weszły w życie zmiany na kolei. Pociągi intercity i linii R8 z Radomia nie zatrzymują się na stacjach Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście. Jest to związane z pracami na peronach Warszawy Zachodniej. Zmiany będą obowiązywały do 10 czerwca.

Zmiany na PKP (autor: PKP PLK)

Pasażerowie jadący z Radomia, Warki czy Góry Kalwarii do Warszawy nie dojadą już do ścisłego centrum. Zarówno pociągi intercity, jak i linii R8 po przystanku na peronie dziewiątym Dworca Zachodniego skierują się na Wolę, a bieg zakończą na stacji Warszawa Gdańska. Żeby dostać się do centrum, będzie można skorzystać z metra – pierwszej linii na dworcu Gdańskim lub drugiej na stacji Młynów.

Zmiany w rozkładzie wynikają z prac prowadzonych na peronach Warszawy Zachodniej.

Ważną informacją jest wprowadzone wczoraj wspólne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Pasażerowie dojeżdżający do Warszawy będą mogli skorzystać z biletów kolejowych także w metrze, autobusach, tramwajach czy pociągach szybkiej kolei miejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kolei Mazowieckich.

Podróż między Radomiem Głównym a Warszawą Gdańską trwa 1:16. Między Lublinem Głównym a Warszawą Wschodnią 1:42. Zmiany będą obowiązywały do 10 czerwca.

Korekta PKP

Ponadto PKP Intercity zapowiedziało, że od 12 marca uruchomiony został pociąg EIP, który połączy Katowice z Trójmiastem, zatrzymując się po drodze w Sosnowcu, Warszawie i Malborku. Z kolei Warszawę z Krakowem połączy dodatkowo pociąg IC Kinga, który zostanie uruchomiony od maja bieżącego roku. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Radomiu i Kielcach. Połączenie będzie obsługiwane przez elektryczny zespół trakcyjny ED160 FLIRT.

W korekcie rozkładu jazdy, jak podaje kolejowa spółka, został uwzględniony również koniec prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 358. W konsekwencji, na odcinku Poznań – Zielona Góra – Poznań, przywrócony zostanie ruch pociągów, a połączenie pomiędzy miastami będzie funkcjonowało bez zastępczej komunikacji autobusowej.

Z informacji przekazanej przez przewoźnika wynika, że w związku z naprawą mostu w Grudziądzu skład TLK Flisak relacji Katowice – Gdynia Główna – Katowice pojedzie trasą okrężną przez Iławę Główną. Do pomijanych stacji: Sztum, Kwidzyn i Grudziądz podróżnych dowiozą autobusy komunikacji zastępczej. Mieszkańcy Dębicy, Rzeszowa i Strzyżowa nad Wisłokiem zyskają możliwość dojazdu m.in. do Krakowa, Tarnowa, Sanoka czy Zagórza dzięki skierowaniu przez te miasta składów TLK Bieszczady i TLK Wetlina.

Natomiast z powodu naprawy linii kolejowej nr 38 od 4 maja zamknięty zostanie odcinek Giżycko – Sterławki Wielkie. W związku z pracami IC Mamry pojedzie w relacji skróconej do Olsztyna Głównego, a odwołany zostanie pociąg IC Niegocin. W terminie 13 – 17 marca oraz 29 maja – 7 czerwca pociągi TLK Karpaty relacji Zakopane – Gdynia Główna – Zakopane oraz IC Warmia relacji Olsztyn Główny – Kraków Główny pojadą trasą okrężną przez Zawiercie, Dąbrowę Górniczą i Trzebinę.

Informatorzy mobilni na dworcach

12 i 13 marca do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni na dworcach w największych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław), którzy pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. 12 marca br. wejdzie w życie druga z nich.

