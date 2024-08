Ukradł klocki i sześć rowerów. 46-letni złodziej trafił do aresztu Cyryl Skiba 12.08.2024 20:56 Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież limitowanej edycji klocków oraz kilku rowerów. Wartość skradzionych rzeczy została oszacowana na blisko 25 000 złotych. 46-latek usłyszał już zarzuty.

Złodziej klocków i rowerów zatrzymany (autor: KRP I)

Funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież rowerów oraz limitowanej edycji klocków. Jak poinformował Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji dla Śródmieścia – 46-letni złodziej miał dokonać kradzieży w czerwcu i lipcu tego roku.

– Przy ulicy Słomińskiego oraz Pokornej doszło do włamań do piwnicy oraz klatki schodowej. Z kolei przy ulicy Stawki doszło do kradzieży z klatki schodowej. Łupem sprawcy padło 6 rowerów oraz kolekcja limitowanej edycji klocków wartych 3000 złotych – mówił Pacyniak.

Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu partnerki podejrzanego skradzioną wcześniej kolekcję klocków. 46-latek przyznał w trakcie czynności, że po kradzieży podarował je w prezencie swojej wybrance. Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem.

Podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

