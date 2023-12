Ostatni dzwonek, by zapisać dzieci na zimę w mieście [SPRAWDŹ] RDC 09.12.2023 14:13 Tylko do jutra można zapisać swoje dzieci na tegoroczną edycję warszawskiej akcji „Zima w Mieście”. Tak, jak co roku w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę i różnorodne zajęcia – poinformował stołeczny ratusz.

Zima w mieście (autor: UM Warszawa)

W Warszawie tylko do jutro można zapisać swoje pociechy na „Zimę w Mieście”. Akcja cieszy się ogromną popularnością wśród stołecznych rodziny.

– W zeszłym roku wzięło w niej udział niemal 9 tysięcy uczniów z całej Warszawy. Pobyt każdego uczestnika akcji dofinansowuje stołeczny samorząd. Wszystko po to, aby wspierać warszawskie rodziny – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Z akcji mogą skorzystać uczniowie stołecznych szkół, którzy mieszkają w Warszawie. „Zima w Mieście” potrwa od 15 do 26 stycznia 2024 roku.

Co nowego w „Zimie w Mieście”?

– W tegorocznej akcji planujemy 12,7 tys. miejsc w 85 placówkach feryjnych, w tym w 11 szkołach specjalnych. Poza opieką, którą organizujemy w tych placówkach, podczas akcji „Zima w Mieście” uczniowie będą mogli skorzystać również z oferty zajęć specjalistycznych. Rokrocznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w różnorodnych aktywnościach sportowych, edukacyjnych oraz artystycznych, które odbywają się w miejskich placówkach, ośrodkach sportowych, w tym „Aktywnej Warszawy” oraz dzielnicowych instytucjach kultury – wylicza wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Zapisy do akcji „Zima w Mieście” 2024 rozpoczną się 24 listopada 2023 r. o godzinie 16 i potrwają do 10 grudnia 2023 r. do godziny 24 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. Zapisy będą prowadzone za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń.

Jak zapisać się na zimę w mieście?

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Akcji „Zima w Mieście” 2024 zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16. Kolejnym krokiem będzie dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę.

Podobnie jak w minionych latach placówki będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7–8 do 16–17, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 30 zł dziennie za opiekę. „Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej” – wyjaśnił ratusz.

„Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie” – dodał.

Czytaj też: Trakt Królewski i Starówka rozbłysły świąteczną iluminacją [ZOBACZ]