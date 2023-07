Zabytki z Warszawy i okolicznych powiatów ze wsparciem Mazowsza Adam Abramiuk 06.07.2023 21:56 Ponad 3,6 mln zł na rewitalizację zabytków w Warszawie i okolicznych powiatach. 38 inwestycji otrzymało wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Program ma pomóc w remontach instytucjom, które często nie mają wystarczających środków na ten cel.

Zabytki z Warszawy i okolicznych powiatów ze wsparciem Mazowsza (autor: mazovia.pl)

Dworek Ryxa w Prażmowie, willa Wilhelma Lewego w Kobyłce, Synagoga im. Nożyków w Warszawie czy pałac Radziwiłłów w Jadwisinie – to tylko przykłady zabytków, które dzięki wsparciu samorządu województwa przejdą rewitalizację, konserwację lub remont. Na wsparcie 38 inwestycji w Warszawie oraz w okolicznych powiatach władze regionu przeznaczą ponad 3,6 mln zł. W czwartek symboliczne czeki beneficjentom programu „Mazowsze dla zabytków” wręczyli wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Wsparcie otrzymała m.in. parafia cerkwii św. Jana Klimaka w Warszawie.

- Pomoże odnowić nasze freski - mówi proboszcz ks. Adam Misimiuk. - Parafia podjęła się ogromnego zadania, jakim jest renowacja fresków Jerzego Nowosielskiego, które są w dolnej świątyni w naszej cerkwi pod wezwaniem błogosławionego Hieronima ze Strydonu. W naszej cerkwi jest największe jego dzieło, które zostało po wielkim artyście - tłumaczy.



Środki trafiły także do zabytkowej Willi Milanówek z 1910 roku.

- To miejsce z bogatą historią, które wymaga pilnej renowacji - mówi Aleksandra Kisielewska-Trzcińska. - W czasie wojny była tam siedziba kedywu. Nawet tam, gdzie zginęło kilka osób, jest pamiątkowy obelisk przed domem. Po prostu ten dom wymaga remontu. On jest w centrum Milanówka, jest taką wizytówką miasta. Są dwa takie tarasy dwupoziomowe zewnętrzne, bardzo ozdobne i one nie są niestety przykryte, więc są narażone na warunki atmosferyczne - wyjaśnia.



W tym roku województwo przeznaczy w sumie 13 mln zł na ratowanie zabytków.

