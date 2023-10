To było zabójstwo. Są wyniki sekcji zwłok 26-latki znalezionej w hotelu Cyryl Skiba 23.10.2023 12:14 Do śmierci kobiety znalezionej w warszawskim hotelu przyczyniły się osoby trzecie - potwierdziła sekcja zwłok. Ciało 26-latki pochodzącej z Krakowa, znalazła obsługa w środę rano w pokoju. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio dla Ciebie, doszło do gwałtownego uduszenia. Policja poszukuje sprawców.

Zabójstwo w hotelu w Warszawie/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Policja poszukuje sprawców brutalnego zabójstwa kobiety w jednym z warszawskim hoteli. Ciało 26-latki pochodzącej z Krakowa, znalazła obsługa w środę rano w pokoju. Według nieoficjalnych informacji, doszło do gwałtownego uduszenia.

- W piątek w godzinach popołudniowych przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie sekcję zwłok kobiety, znalezionej przez pracowników hotelu przy ulicy Grzybowskiej. Ustalono, że do zgonu kobiety przyczyniły się osoby trzecie, niemniej jednak, z uwagi na to, że to postępowanie trwa, trwają czynności procesowe, a także ustalanie sprawcy bądź sprawców zdarzenia, szczegółów na temat wyników sekcji zwłok na ten moment przekazać Państwu nie mogę - mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna.





Zaginięcie 26-letniej Izabeli zgłosił wcześniej jej mąż. Prowadzone były poszukiwania trzeciego stopnia (dotyczące osoby, której zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim oraz uzasadnionym zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności).

Czytaj też: Ciało kobiety w pokoju hotelowym w Warszawie. To mogło być zabójstwo?