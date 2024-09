Sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej jest za granicą? Prokuratura chce ścigania przez Interpol Cyryl Skiba 18.09.2024 14:16 Prokuratura chce wystawienia czerwonej noty przez Interpol za Łukaszem Żakiem. Śledczy zabiegają o to po niedzielnym śmiertelnym wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, w którym życie stracił ojciec rodziny. Jak wyjaśnia rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, śledczy biorą pod uwagą scenariusz, w którym poszukiwany 26-latek uciekł za granicę.

Czerwona nota Interpolu (autor: SG)

Łukasz Żak, który miał brać udział w niedzielnym wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, może być poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu.

- Bierzemy pod uwagę taką okoliczność. W dniu dzisiejszym mają być skierowane do Prokuratury Okręgowej kopie materiałów tego postępowania, by można było rozszerzyć te poszukiwania na szerszy zasięg. Mówimy tu o rejestracji poszukiwań w systemie Interpolu i o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o nadanie europejskiego nakazu aresztowania - mówi prokurator Piotr Skiba.





Łukasz Żak na razie ścigany jest listem gończym.

- Jest to procedura, która na tym etapie wydaje się być zasadna, biorąc pod uwagę konieczność szybkiego działania. Większość czynności, które powinniśmy na tym etapie przeprowadzić, ukształtowała nam już to postępowanie na najbliższe tygodnie, nawet miesiące. Oczekujemy na specjalistyczne opinie, natomiast w dalszym ciągu analizujemy materiały dotyczące zachowań poszczególnych osób w tej sprawie - wskazuje prokurator.

W wypadku zginął 37-letni mężczyzna. Do szpitala trafiła jego 37-letnia małżonka oraz dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Do szpitala trafiła także kobieta, która podróżowała pojazdem sprawców.

Trzech mężczyzn, którzy jechali autem było nietrzeźwych i trafili do aresztów - grozi im do 5 lat więzienia. Kierującym miał być Łukasz Żak i grozi mu do 12 lat więzienia.

Zatrzymanym trzem mężczyznom ogłoszono zarzuty utrudniania postępowania i nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym w wypadku, a także poplecznictwa i mataczenia.

Poszukiwany sprawca wypadku był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu, kilkukrotnie za jazdę bez uprawnień, za oszustwa i posiadanie narkotyków. W zeszłym roku został orzeczony w stosunku do niego zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych.

