Od dziś droższe bilety na WKD. Jakie są nowe ceny? [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 03.03.2025 04:16 Bilety na Warszawską Kolej Dojazdową od dziś droższe. Zapłacimy średnio o 15 proc. więcej, zarówno za te jednorazowe, jak i okresowe. Od dziś nie kupimy też biletów na jeden przejazd w kioskach.

Będą podwyżki biletów WKD (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Od dziś podwyżki biletów jednorazowych i okresowych WKD. Ceny pójdą w górę średnio o 15 proc.

- Zmieni się w przypadku biletów jednorazowych tylko druga i trzecia strefa. Stawka opłaty za przejazd w drugiej strefie według taryfy normalnej zmieni się od kwoty 5,50 zł do 6,30 zł. Natomiast trzecia strefa powyżej 38 minut rozkładowego czasu przejazdu od 8 zł do 9,20 zł - mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD.



Zmieniają się także ceny biletów miesięcznych.

- W przypadku przedziału od 11 do 15 km stawka wzrośnie od obecnie obowiązującej kwoty 158 zł do kwoty 182 zł. W przedziale powyżej 21 km stawka wzrośnie od obecnie obowiązującej kwoty 248 zł do kwoty 285 zł - dodaje Kulesza.



Zniesiona została także możliwość zakupu biletów jednorazowych w kioskach.

Powodem podwyżki są rosnące koszty działalności spółki jako przewoźnika, a zarazem zarządcy infrastruktury kolejowej.

