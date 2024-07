Aktywiści zablokowali rano Wisłostradę na wysokości Zamku Królewskiego [ZOBACZ] RDC 01.07.2024 09:40 Aktywiści zablokowali dziś rano Wisłostradę na wysokości Zamku Królewskiego w kierunku Żoliborza – Policja usunęła z jezdni 10 siedzących na jezdni osób i skierowała do sądu wnioski o ich ukaranie – przekazał Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Aktywiści blokowali Wisłostradę (autor: Ostatnie Pokolenie)

Aktywiści w pomarańczowych kamizelkach pojawili się na Wisłostradzie ok. godz. 8:30. Była to grupa ok. 15 osób, z których dziesięcioro usiadło w poprzek trasy. Pozostali uczestnicy protestu nie torowali przejazdu.

– Osoby usunięte przez policję stawiały bierny opór – poinformował Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Nie potwierdził informacji, że protestujący byli do jezdni przyklejeni.

Około godz. 9:00 trasa była ponownie przejezdna.

Czytaj też: 300 tys. e-papierosów za 17 mln zł. Akcja policji pod Warszawą