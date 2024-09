Sprzeciwiają się linii autobusowej pod swoimi oknami. Mieszkańcy Wawra wystosowali petycję Przemysław Paczkowski 21.09.2024 15:32 Mieszkańcy Marysina Wawerskiego są przeciwni nowej linii autobusowej pod swoimi oknami. Wystosowali w tej sprawie petycję do dzielnicy Wawer oraz Zarządu Transportu Miejskiego. Obawiają się, że nowa linia autobusowa doprowadzi do zmiany sąsiadującej ze stacją Warszawa Gocławek ulicy Goździków w jednokierunkową. — To będzie stanowiło dla nas zagrożenie — podkreśla autorka petycji.

Mieszkańcy Marysina Wawerskiego nie chcą zmian pod swoimi oknami (autor: RDC)

„Nie wyrażamy zgody na przebieg trasy autobusu miejskiego oraz zmianę organizacji ruchu na jednokierunkową na ulicy Goździków na odcinku od skrzyżowań z ulicami Torową i Stepową” — czytamy w petycji mieszkańców Marysina Wawerskiego, którą wystosowali do dzielnicy Wawer oraz Zarządu Transportu Miejskiego.

Jak podkreśla autorka petycji pani Katarzyna, planowane zmiany stworzą zagrożenie dla pieszych i utrudnią ruch na osiedlu.

— Ulica Goździków jest taką kameralną ulicą. Jest to jedyna droga wyjazdowa z naszego osiedla. Utrudni to bardzo mocno wyjazd z posesji i z garażu. To będzie stanowiło dla nas zagrożenie, bo widoczność na tej ulicy jest bardzo mała — zaznacza autorka petycji.

Jak czytamy w petycji, „planowana zmiana zwiększy hałas i znacząco utrudni włączanie się do ruchu na ulicę Stepową”.

Nic nie jest przesądzone?

Burmistrz Wawra Paweł Michalec przekonuje, że nic nie jest przesądzone.

— Przygotowujemy organizację ruchu, będzie ona przedstawiona mieszkańcom, będziemy dyskutowali. Autobus nie obsługuje tylko tego osiedla, ale większą część dzielnicy. To trzeba też brać pod uwagę tych, którzy chcieliby dojechać do miejsca przesiadki do kolejki SKM-u — mówi Michalec.

Jak przekazał nam Zarząd Transportu Miejskiego, nie jest jeszcze znana konkretna trasa linii. Urzędnicy czekają na zmiany w infrastrukturze, żeby autobus mógł swobodnie przemieszczać się osiedlowymi uliczkami.

