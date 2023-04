Warszawski ratusz o decyzji wojewody ws. SPPN: możliwy finał w sądzie Adam Abramiuk 17.04.2023 16:28 Nie wykluczamy, że sprawa będzie miała finał w sądzie - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy Tymi słowami odniósł się do decyzji wojewody mazowieckiego, który stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie.

Strefa Płatnego Parkowania (autor: ZDM)

9 marca Rada m.st. Warszawy zadecydowała o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W piątek, 14 kwietnia, w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego opublikowane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego stwierdzającego nieważność tej uchwały. Miasto ma 30 dni, by zaskarżyć tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- W takiej sytuacji my nie wykluczamy skierowania tego rozstrzygnięcia do Sądu Administracyjnego po to, żeby sąd rozstrzygnął, kto ma rację: rada miasta czy wojewoda mazowiecki - mówi Michał Olszewski.





Jak dodaje wiceprezydent, możliwe, że miasto będzie składało nową uchwałę, żeby jak najszybciej wprowadzić zmiany.

- Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, żeby dopełnić pewnej obietnicy, która została złożona nie tylko tym radom, jako reprezentantom tych dwóch osiedli, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy są reprezentowani przez te dwie rady - tłumaczy.

W poniedziałek na konferencji prasowej radny Warszawy Piotr Szyszko (PiS) przypomniał, że wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały ws. SPPN złożyli niezadowoleni z pomysłu wprowadzenia płatnego parkowania mieszkańcy. Podkreślił, że zdominowana przez KO Rada Warszawy nie uwzględniła ich głosów sprzeciwu i wprowadziła SPPN.

Radny z Pragi-Południe Marek Borkowski poinformował, że według szacunków mieszkańców wprowadzenie SPPN, w kształcie przyjętym przez władze stolicy, ograniczy liczbę miejsc parkingowych o ok. 40 proc. - A tych miejsc już w tej chwili dramatycznie brakuje – powiedział.

Krzysztof Adelt, jeden z inicjatorów akcji mieszkańców oraz przedsiębiorców przeciw wprowadzeniu SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie podkreślił, że podczas sesji rady miasta, na której przegłosowano wprowadzenie płatnego parkowania mieszkańcom „zakneblowano usta”, a "pod petycją w bardzo krótkim czasie zebrano ponad 2 tys. podpisów". - Jeżeli się chce podejmować jakieś decyzje, to trzeba mieć zgodę mieszkańców – oznajmił.

Wojewoda Mazowiecki informując w piątek o uznaniu za nieważną uchwałę rady miasta ws. SPPN, jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

Na początku marca rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy przyjęła uchwałę wprowadzającą strefy płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też: Wojewoda stwierdził nieważność uchwały wprowadzającej SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie