Warszawiacy niechętni poświątecznym wyprzedażom. „Nie wierzę w promocje” Przemysław Paczkowski 28.12.2022 10:04 Mieszkańcy Warszawy dystansują się do poświątecznych wyprzedaży, choć sprzedawcy tradycyjnie pod koniec roku wietrzą magazyny z produktów, które nie sprzedały się przed Bożym Narodzeniem.

Warszawiacy z dystansem do poświątecznych wyprzedaży „Nie wierzę w promocje” (autor: RDC)

Sklepy są już oklejone informacjami o dużych rabatach. Eksperci radzą jednak, by dobrze przyjrzeć się każdej ofercie, ponieważ zniżki często są tylko pozorne.

Nasz reporter Przemek Paczkowski zapytał mieszkańców stolicy, czy korzystają z wyprzedaży.

Badania Deloitte potwierdzają zdanie warszawiaków.

Nie brakuje jednak osób, dla których obniżki cen są naprawdę kuszące. O tym, dlaczego ulegamy wyprzedażom, mówi Radiu dla Ciebie psycholog dr Magdalena Zubiel.

– Kupujemy, bo jest to przyjemne, tak samo, jak jedzenie czekolady. Wiąże to się z dopaminą. Zakupy są czynnością prostą i przyjemną, nieangażującą, a z drugiej strony powodującą, że chemia w mózgu jest ustawiona w taki sposób, że czujemy się jak po zjedzeniu pięciu tabliczek czekolady – zauważa psycholog.

Sprzedawcy z kolei używają różnych technik, żeby zachęcić klienta do zakupu.

– Zapach, muzyka w galerii handlowej, to wszystko nakłania nas do zakupów – dodaje Zubiel. – Marketing sensoryczny to bodziec, który trafia od razu do emocji. Nie jesteśmy w stanie wejść w obronę przed zapachem jako takim. Sprzedawcy mogą manipulować tempem dokonywania zakupów przez światło i dźwięk. Poza tym osoby znane mogą zachwalać pozytywne strony produktu, co zwiększa jego rangę – wyjaśnia.

Eksperci wskazują, że to, co najbardziej zachęca klientów, to atrakcyjna cena.

Rzeczywistość pokazuje, że przed wyprzedażami ceny niektórych produktów idą w górę, a później na potrzebę promocji sprzedawcy je obniżają.

Podczas noworocznych wyprzedaży na początku tego roku w sklepach online zaledwie 29 proc. produktów można było rzeczywiście kupić taniej. Średni spadek cen wyniósł tylko 4,5 proc.

