Remonty dróg w dwóch dzielnicach Warszawy. Są zmiany w ruchu [SPRAWDŹ]

Warszawscy drogowcy w weekend, 20-23 września, wymienią nawierzchnię w alei Komisji Edukacji Narodowej. Ulica będzie zamknięta od Gandhi do Ciszewskiego.

Drogowcy wyremontują wschodnią jezdnię – od ulicy Płaskowickiej do Ciszewskiego. Prace podzielono na dwa etapy: pierwszy w ten weekend, drugi w następny.

Frezowanie alei KEN od ulicy Gandhi do skrzyżowania z ulicą Ciszewskiego, wraz ze skrzyżowaniem, rozpocznie się w piątek, 20 września, o godzinie 22:00. Potrwa do poniedziałku, 23 września, do godziny 5:00.

W związku z remontem zmienią się trasy autobusów linii 179, 192, 193, 209, 239 oraz nocnych N37 i N86. Autobusy linii 192 i 193 będą miały skrócone trasy – 192 będą kursowały tylko między Kabatami a przystankiem Polinezyjska 02 na ulicy Cynamonowej (przy skrzyżowaniu z Gandhi), natomiast 193 między Bokserską a przystankiem Magellana 01 także na Cynamonowej (przy skrzyżowaniu z Ciszewskiego).

Inną trasę będą miały także autobusy 209 i 239 – od ulicy Herbsta pojadą Jastrzębowskiego do pętli Ursynów Płn., a nie jak zwykle, Ursynów Płd.

Autobusy linii 179 ominą utrudnienia (w obydwu kierunkach) ulicami Pileckiego i Herbsta. Nocne N37 obsługiwać pojadą al. Rodowicza "Anody" i Bartoka, a N86 Gandhi i Dereniową.

Utrudnienia na Broniewskiego

Drogowcy wyremontują kolejny odcinek ulicy Broniewskiego. Utrudnienia potrwają do godziny 4 w środę 25 września.

Przez ten czas zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z Galla Anonima i Jarzębskiego do al. Armii Krajowej. Nie będzie możliwości przejazdu przez ulicę Broniewskiego ulicami Rudnickiego – Perzyńskiego.

„Tramwaje będą kursowały bez zmian, zmienią się natomiast trasy autobusów linii 114, 197, 303, N41 i N91” - przekazał ZTM.

Autobusy linii 114 w piątek (20 września) w ostatnich kursach po godz. 22, od skrzyżowania ulicy Broniewskiego z al. Armii Krajowej pojadą do Maczka, następnie Rudnickiego, Kochanowskiego i Galla Anonima do Broniewskiego i pozostałej części trasy.

W kolejne dni, 21-24 września, trasa linii 114 zostanie skrócona – autobusy będą kursowały między pętlą Bródno-Podgrodzie a przystankiem Włościańska 01 przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z Broniewskiego.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z14. Będzie kursowała na trasie Młociny UKSW, Wóycickiego, Pułkowa, al. Wittek, Kasprowicza, Sokratesa, Conrada, al. Reymonta, Broniewskiego do Al. Reymonta, w przeciwnym kierunku pojedzie ulicami: Broniewskiego, Galla Anonima, Kochanowskiego, Conrada, Sokratesa, Kasprowicza, al. Wittek, Pułkowa, Dzierżoniowska, Dankowicka, Żubrowa, Wóycickiego do pętli Młociny UKSW.

Autobusy linii 197 przejadą przez ulicę Broniewskiego ulicami Jarzębskiego i Galla Anonima, czyli ominą część swojej trasy na ulicach Rudnickiego i Perzyńskiego.

Trasa linii 303 w kierunku Cmentarza Północnego poprowadzi od ulicy Broniewskiego jezdnią boczną al. Armii Krajowej do Żelazowskiej i Włościańskiej a następnie Słowackiego i Żeromskiego do zwykłej trasy. W kierunku placu Wilsona autobusy pojadą podobnie – Żeromskiego, Słowackiego i odcinkiem al. Armii Krajowej do Broniewskiego.

Autobusy linii nocnych N41 oraz N91 pojadą ulicami: Okopowa, Powązkowska, Maczka, Rudnickiego, Kochanowskiego, Galla Anonima, Broniewskiego.

