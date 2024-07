Przejście przez tory przy PKP Olszynka Grochowska otwarte. Mieszkańcy: to ogromna radość Mikołaj Cichocki 05.07.2024 18:22 Mieszkańcy warszawskiej Pragi Południe nie muszą już nadkładać drogi ani przechodzić „na dziko”. Dziś otwarto długo wyczekiwane przejście przez torowisko w pobliżu PKP Olszynka Grochowska. — Czujemy ogromną radość — mówi Tomasz Jakubczyk z Inicjatywy Mieszkańców Przejście do Olszynki.

6 Otwarto przejście przez torowisko w pobliżu PKP Olszynka Grochowska (autor: RDC)

Przejście przez torowisko w pobliżu PKP Olszynka Grochowska po kilku miesiącach oczekiwań zostało otwarte. Mieszkańcy warszawskiej Pragi Południe mogą już bezpiecznie przedostać się do rezerwatu przyrody.

Jak informowaliśmy w RDC, wcześniej spacerowicze przechodzili przez tory „na dziko” lub wybierali okrężną drogę. Z tego względu zdecydowano utworzyć przejście, które jednak od stycznia czekało na otwarcie.

— Czujemy ogromną radość — mówi Tomasz Jakubczyk z Inicjatywy Mieszkańców Przejście do Olszynki. — Sam jestem mieszkańcem, jestem niezwykle szczęśliwy. To jest fantastyczna wiadomość. To jest kwestia dotarcia do pracy, do przystanków komunikacji miejskiej. Grochów jest znacznie lepiej skomunikowany z centrum niż Wygoda. Natomiast sam rezerwat jest teraz w zasięgu bardzo wielu mieszkańców — podkreśla Jakubczyk.

Społecznicy zabiegali o utworzenie przejścia na wysokości skrzyżowania Podolskiej z Makowską już od kilku lat. Ma zapewnić łatwiejsze dojście do rezerwatu Olszynka Grochowska i pomnika bitwy pod Olszynką Grochowską.

Przed jego otwarciem dochodziło tam do wielu wypadków, w tym śmiertelnych.

