Zmiany w ruchu na Woli. Otwarto skrzyżowanie Wolskiej z Elekcyjną i Ordona RDC 27.11.2023 11:57 Od poniedziałku, 27 listopada, kierowcy mogą przejechać prosto ulicami Elekcyjną i Ordona przez skrzyżowanie z Wolską. Budowa tramwaju na Kasprzaka jest już bardzo zaawansowana, dzięki czemu przywracany jest ruch na kolejnych skrzyżowaniach i otwierane są kolejne pasy.

Otwarto skrzyżowanie Wolskiej z Elekcyjną i Ordona (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Zlikwidowany został tymczasowy skręt z Ordona w lewo na Wolską. Teraz ruch odbywa się już przez środek skrzyżowania, a kierowcy z jednego pasa mogą pojechać we wszystkich kierunkach. Od strony Elekcyjnej dostępne są dwa pasy: jeden w prawo lub prosto, a drugi w lewo.

Ulicą Wolską w stronę Redutowej kierowcy pojadą dwoma pasami, a z trzeciego skręca w Elekcyjną. Nie będzie można pojechać w lewo w Ordona. Na jezdni w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia wyznaczone zostaną: pas do skrętu w lewo w Elekcyjną, pas do jazdy prosto oraz do jazdy prosto lub w prawo w Ordona.

Od strony alei Prymasa Tysiąclecia dojazd na Odolany będzie możliwy ulicą Kasprzaka do Ordona, a na Bemowo – Górczewską lub Wolską. Tak będzie do końca roku.

Na swoją stałą trasę ulicami Ordona i Kasprzaka wrócą autobusy linii 184.

Czytaj też: Drogowcy zamknęli skrzyżowanie na Białołęce. Utrudnienia potrwają tydzień