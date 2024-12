Koniec z budami szpecącymi miasto. Urzędnicy wypowiadają wojnę nielegalnym pawilonom Przemysław Paczkowski 27.12.2024 19:49 Kolejne budy będą znikać z ulic Warszawy — zapowiada rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Ostatnio trzy opuszczone budynki zniknęły ze Śródmieścia i Starej Ochoty. Nie posiadały one zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a dodatkowo szpeciły okolice.

W Warszawie zniknęła kolejna buda (autor: ZDM)

W ciągu ostatnich tygodni z mapy Warszawy zniknęły trzy opuszczone budki. Dwie w Śródmieściu w pobliżu stacji PKP i WKD oraz jedna na Starej Ochocie. Jak tłumaczą urzędnicy, nie posiadały one zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a dodatkowo szpeciły okolice.

Czy to oznacza zorganizowaną akcję? Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski zaprzecza, ale jak dodaje, jest to proces, który cały czas trwa.

— Pozbyliśmy się kilku bardzo efektownych bud. To jest coś, co robimy od lat. Jest to trudne działanie, dlatego że i prawo drogowe, i prawo budowlane w Polsce opiera się na ustawach, które bardzo często mają kilka dekad. One dają dużo możliwość kombinacji tym, którzy po prostu nieuczciwie chcą prowadzić swój biznes — mówi Dybalski

Reporter Polskiego Radia RDC zapytał rzecznika ZDM, czy w najbliższym czasie można spodziewać się usunięcia kolejnej budy.

— Tak, kolejne takie budy będą znikać z ulic Warszawy — zapowiada rzecznik.

Nielegalne budy Zarząd Dróg Miejskich usuwa we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Czytaj też: Koniec ze śliską nawierzchnią? Będzie remont kładki przy Międzynarodowej