Marsz Kundelków powraca do Warszawy. W niedzielę czworonożny spacer RDC 20.10.2023 08:41 Po czteroletniej przerwie do stolicy powraca Marsz Kundelków. Miłośnicy wielorasowych psów spotkają się w najbliższą niedzielę, 22 października, i razem ze swoimi podopiecznymi będą maszerować przez centrum miasta. Wydarzenie organizuje Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego — poinformował stołeczny ratusz.

Marsz Kundelków w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Marsz Kundelków rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12. Uczestnicy wyruszą spod pomnika Mikołaja Kopernika, a następnie przejdą przez Stare Miasto do Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu. Na wydarzeniu pojawią się podopieczni Schroniska na Paluchu. We wspólnym spacerze mogą wziąć też udział mieszkańcy ze swoimi pupilami. Najlepiej jednak przyjść z czworonogami, które nie będą się stresowały obecnością wielu osób i psów.

Właściciele będą mogli za darmo zaczipować swoje czworonogi na stoisku Schroniska na Paluchu w Multimedialnym Parku Fontann. Czipowanie odbędzie się między 12:30 a 15.

Jaki jest cel Marszu Kundelków?

Ratusz wyjaśnia, że głównym celem Marszu Kundelków jest promocja adopcji psów wielorasowych i poszukiwania domów dla tych czworonogów, które wciąż na nie czekają.

— Jest to także okazja do tego, by głośno mówić o prawach i potrzebach zwierząt oraz by pokazać, że psy ze schronisk świetnie odnajdują się w mieście — dodaje.

Nie bez powodu marsz organizowany jest w najbliższy weekend. Zaledwie trzy dni później, 25 października, przypada Dzień Kundelka.

Marsz Kundelków to niejedyne wydarzenie, które ma promować adopcję zwierząt. Schronisko na Paluchu organizuje również akcję Adoptuj Warszawiaka, podczas której podopiecznych placówki można spotkać w różnych miejscach stolicy. W tym roku odbyły się cztery takie wydarzenia. Do adopcji zachęcano również podczas Warszawskiego Dnia Zwierząt.

